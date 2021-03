Covid, Pregliasco: "Restrizioni giuste. Mascherina anche in estate"

"E' giusto mantenere solo la zona rossa e arancione fino a fine aprile, ogni contatto in questa momento e' a rischio", ha detto virologo dell'Universita' di Milano, Fabrizio Pregliasco, nel corso della trasmissione 'Un Giorno da Pecora' su Rai radio1. "Il rischio e' minore, sicuramente inferiore, se si mantengono le misure di precauzione. Indossando la mascherina la percentuale di contagio non e' zero ma e' molto bassa - ha aggiunto Pregliasco - bisognerebbe stare in casa con la mascherina e toglierla solo laddove strettamente necessario". Per il virologo "per togliere le mascherine bisogna vaccinare almeno il 30-40% della popolazione". Al pranzo di Pasqua "bisognerebbe tenere la mascherina il più possibile, anche se non c'è mai il rischio zero".

"Vaccino obbligatorio personale sanitario? Sono assolutamente d'accordo", così il virologo che aggiunge "Chi non si vaccina secondo me dovrebbe andare nei reparti Covid - ha aggiunto - indossando i dispositivi, a rischio di contagiarsi, perche' li' almeno non puo' contagiare altri".