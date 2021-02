Covid: primi 200 vaccini agli agenti della Polizia locale di Milano

Ha avuto inizio questa mattina la campagna di vaccinazione per la Polizia locale lombarda al Centro vaccinale del Policlinico ubicato in Fiera a Milano. "I primi a vaccinarsi - ha detto l'assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato - sono stati gli appartenenti al corpo del Comune di Milano. Sono previste 200 vaccinazioni al giorno sino al prossimo 4 marzo.Seguiranno gli agenti delle Polizie locali degli altri Comuni lombardi. Il loro lavoro nell'ultimo anno, caratterizzato dalla pandemia, è stato strategico sui territori. Per questo li ringraziamo fortemente. Regione Lombardia è ben consapevole degli sforzi quotidiani. Per la loro formazione e per l'implementazione degli strumenti di lavoro abbiamo infatti investito somme importanti".

"Con le vaccinazioni degli agenti della Polizia locale - ha evidenziato la vicepresidente Letizia Moratti - si aggiunge un altro importante tassello alla campagna anti-Covid del nostro territorio. È un tassello fondamentale perché va a tutelare i nostri agenti impegnati quotidianamente per garantire la sicurezza. Un obiettivo ancor più rilevante se consideriamo che la Polizia locale è un importante punto di riferimento per i cittadini che trovano negli uomini in divisa un fondamentale primo interlocutore sul territorio e nei quartieri".

Mentre la vicesindaco, Anna Scavuzzo, ha così commentato l'iniziativa: "Sono cominciate oggi, con i primi 200 Agenti, le vaccinazioni anti-Covid per la Polizia locale di Milano, così come indicato dalla Regione Lombardia in relazione al Piano vaccinale nazionale. Sono oltre 1.500 gli Agenti e gli Ufficiali di età inferiore a 55 anni che su base volontaria potranno ricevere la somministrazione del vaccino AstraZeneca: anticipo già che siamo fra quanti sono impegnati perché possa essere una possibilità estesa a tutti gli operatori del Corpo. E anche per gli operatori della Protezione Civile è iniziato il percorso vaccinale. Con il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, il Prefetto di Milano, il Presidente di Regione Lombardia, il Comandante della Polizia locale e il Direttore della Protezione Civile del Comune di Milano ho visitato questa mattina gli spazi di Fiera Milano City dedicati al piano vaccinale, dove in questi giorni stanno somministrando il vaccino a tutti gli operatori delle Forze dell’ordine. Un'organizzazione complessa, che ancora una volta ci dice quanto sia importante, nell'interesse di tutti, una fattiva collaborazione tra tutte le Istituzioni pubbliche e private: per questo ci tengo a ringraziare il Presidente di Fondazione Fiera Milano e la responsabile di IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico che ci hanno guidato nel percorso di questa mattina. Il Comune di Milano ha già ampiamente confermato la propria disponibilità perché spazi dell'Amministrazione possano essere utilizzati per effettuare vaccinazioni massive a tutta la popolazione.