Covid, procura Lodi: archiviazione per 77 morti Rsa



E' stata notificata ai parenti delle persone offese individuate, dalla Procura di Lodi, la richiesta di archiviazione dell'inchiesta, per omicidio colposo e epidemia colposa, nata dall'esposto che era stato presentato nella primavera dello scorso anno da parenti di 77 anziani ricoverati nella Residenza sanitaria assistita Borromea di Mediglia, che avevano perso la vita contagiati da covid-19. Lo ha spiegato il Procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro.



"All'archiviazione notificata per le morti di covid-19 nell'Rsa di Mediglia ci aspettiamo che venga presentata opposizione". Lo spiega, dopo il provvedimento adottato, il procuratore di Lodi Domenico Chiaro. "Riteniamo, comunque. che sarebbe oltremodo arduo - sottolinea - addebitare la responsabilita' penale per omicidio colposo e epidemia colposa anche sotto il profilo soggettivo. Nel periodo della prima ondata pandemica, tra l'altro, c'era gran difficolta' di reperire materiale come mascherine e tamponi". "Recentemente, poi - ricorda -, c'e' stata l'introduzione di una clausola legale che limita la responsabilita' dei sanitari solo nel caso di colpa grave e dice che bisogna tener conto anche della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto su una patologia come il covid-19, come recita l'articolo 3 bis della legge 76/21. Non ci sono a nostro avviso quindi, prove sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio".