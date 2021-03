Covid, Regione Lombardia: entro il 6 aprile prima dose a tutti gli over 80

Entro il 6 aprile in Lombardia tutti gli ultra 80enne riceveranno almeno la prima dose di vaccino anti-covid. Lo ha detto il dg dell'assessorato al Welfare della Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, nel corso di un'audizione in commissione regionale Sanita'. "Proprio oggi - ha spiegato Pavesi - ho condiviso un programma con l'unita' di crisi che segue le vaccinazioni, noi per la prima dose avremo l'obiettivo di concludere la vaccinazione degli ultra 80enni qualche giorno dopo Pasqua. Dopo il 5-6 aprile dovremmo aver chiamato e vaccinato con la prima dose tutti gli ultraottantenni, organizzeremo anche delle giornate rafforzate di vaccinazione, ma veramente entro 15-20 giorni vorremmo aver concluso tutta la prima dose per gli anziani".

"Ad oggi" in Lombardia "non abbiamo casi avversi importanti, cioè che abbiano previsto un ricovero ospedaliero, dopo la vaccinazione. Abbiamo casi di dolenzie, di febbricole, ma non situazioni ospedalizzate". Lo ha detto il direttore generale dell'assessorato al Welfare della Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, in commissione sanità al Pirellone rispondendo ad una domanda dei consiglieri.

"In Lombardia, in questa fase, il vaccino AstraZeneca era destinato alle forze dell'ordine, la cui somministrazione e' ormai praticamente esaurita, e al personale scolastico. Abbiamo vaccinato35 mila insegnanti, parliamo dei primi due giorni di vaccinazione. Attendiamo il pronunciamento in programma domani da parte dell'Ema, vediamo di poter riprendere al piu' presto", ha commentato Pavesi.