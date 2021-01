Covid: ristoratori in corteo arrivati dalla Brianza a Milano



Sono entrati a Milano da via Fulvio Testi, scortati dalla polizia, i ristoratori che dalla Brianza hanno organizzato un corteo di auto per arrivare sotto il Palazzo della Regione dove nel pomeriggio è prevista una manifestazione di protesta. Un primo gruppo e' partito da Giussano e via via si sono aggiunte le altre macchine lungo il tragitto. La scelta della partenza non e' stata casuale, si tratta infatti del punto in cui la Valassina, cioe' la Milano-Lecco diventa a tre corsie.



"Abbiamo lasciato libera la corsa d'emergenza e quella di sorpasso - ha spiegato all'ANSA Mauro Meda, imprenditore di Seregno - in modo che potessero passare i mezzi di soccorso e siamo andati a circa 40 km all'ora. Qualcuno arrivera' al lavoro dieci minuti in ritardo, cosi' capira' come ci sentiamo noi che non possiamo andare a lavorare".



"Volevamo dare un segnale - ha aggiunto - far notare che siamo qua non per capricci ma perche' non possiamo lavorare, perche' da ottobre i nostri dipendenti non hanno ricevuto la cassa integrazione".

GRIMOLDI (LEGA): PROTESTA BARISTI E RISTORATORI SACROSANTA, MA VA RIVOLTA CONTRO IL GOVERNO CHE DECIDE Io sono dalla parte dei baristi, ristoratori ed esercenti di locali pubblici o notturni che in queste ore stanno manifestando per protesta per gli enormi e spesso irreparabili danni che stanno subendo per la zona rossa da ormai due mesi consecutivi. Sono con loro, con chi chiede solo di poter lavorare in sicurezza, alzando la saracinesca della sua attività, dando lavoro ai propri dipendenti. A tutti loro ricordo che la Regione Lombardia sta facendo opposizione a questa zona rossa (anche con un ricordo al TAR) imposta dal Governo centrale senza che i numeri dei contagiati e dei ricoverati la possa o giustificare. A manifestazione di protesta di oggi pomeriggio che si svolgerà sotto Palazzo Lombardia deve avere un solo destinatario di proteste e malcontento: il Governo che prende le decisioni. Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.