Covid, Sala a Fontana: "I dati non sono pubblici, ma sono veri?"

"Contesto Fontana quando dice che i dati sono pubblici. Non e' cosi' ma soprattutto sono veri o no? Perche' quello che si sta dicendo e che per un tempo non erano veri". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante la conferenza dei Sindaci dei capoluoghi lombardi di centrosinistra, a cui partecipano i primi cittadini di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova e Varese. Continua cosi' il botta e risposta tra il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala che aveva chiesto di poter vedere i dati su Rt. Nel calcolo dei dati "c'era qualcosa che non andava" ha aggiunto Sala dicendo anche che non ritiene sia corretto quando Fontana dice che 'Non e' colpa di nessuno'. "Non e' cosi', di qualcuno e' la colpa. Ma il punto e' correggere il funzionamento - spiega il sindaco -. E' importante che ci sia un controllo tecnico forte su quello che si sta facendo. Bisogna ripartire da una interpretazione tecnica. La politica non ci deve entrare niente su questo". "Noi - e' la richiesta di Sala e di tutti i sindaci collegati - vogliamo capire cosa e' successo e ritornando con i dati fino al 12 ottobre".