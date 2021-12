Covid, Sala: "Resistere all'inverno e vaccinarsi"

"Speriamo molto che con la terza dose i contagi diminuiranno. Credo che una cosa che abbiamo capito è che questa pandemia è molto stagionale, quindi il tema è proprio resistere in inverno, per poi in primavera allentare tutte le tensioni che la pandemia porta. Quindi è molto molto importante andare avanti con le vaccinazioni, e passare questi mesi". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della cerimonia di accensione dell'albero di Natale in piazza Duomo. Ai cronisti che gli hanno chiesto se la Prima della Scala possa rappresentare una ripresa per Milano, il sindaco ha detto: "Ci stiamo provando da settembre con il Salone del Mobile e continueremo con buon senso ad andare avanti. Mi pare che anche per il commercio, da quello che abbiamo capito, mi pare sia un Natale quasi normale. Ci sono settori che ancora soffrono, come tutti quelli legati al turismo. Per il resto c'è una certa normalità: siamo qui con la mascherina ma ci godiamo il Natale".

Covid in Lombardia: 1005 nouvi positivi, 15 decessi

A fronte di 44.037 tamponi effettuati, sono 1.005 i nuovi positivi (2,2 %). Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino Covid giornaliero. I ricoverati in terapia intensiva sono 125 (uno in più di ieri). I ricoverati nei reparti sono 986 (31 in più di ieri). Si registrano 15 nuovi decessi. A Milano ci sono 305 nuovi casi di cui 132 a Milano città.