Covid: Scala, Piccolo e Dal Verme si illuminano

Scala, Piccolo Teatro e Dal Verme accendono questa sera alle 19.30 le luci aderendo all'iniziativa di Unita (Unione nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) che ha invitato i direttori di teatro, gli artisti ma anche il pubblico a presidiare le sale rimaste chiuse troppo a lungo. La data non e' casuale: il 22 febbraio e' l'ultimo giorno in cui i teatri furono aperti senza restrizione. Poi arrivo' la chiusura per il lockdown. La Scala sara' illuminata ma non aperta perche' e' in programma in streaming il recital di Vittorio Grigolo. Anche il Piccolo ha deciso di aderire cosi' come il teatro Dal Verme che mette a disposizione degli spettatori un libro dei pensieri dove potranno lasciare un ricordo o una riflessione. E nel frattempo annuncia l'avvio del suo foyer digitale in cui si possono fare domande via social ai protagonisti dei concerti.