Covid, Scala: un caso tra ballerini, rinviato l'Omaggio a Nureyev

Un caso di positivita' al covid tra i ballerini fa slittare l'Omaggio a Nureyev, la cui registrazione era in programma per questo pomeriggio al teatro alla Scala di Milano. A comunicarlo e' lo staff del Piermarini, in una nota. "Nel corso delle regolari verifiche sanitarie sugli artisti impegnati nelle produzioni scaligere - si legge- e' emerso nella giornata di ieri un caso debolmente positivo al test sul Covid-19 nel Ballo".

La Direzione del Teatro alla Scala ha quindi disposto a titolo cautelativo di rinviare la registrazione in porogramma oggi della serata "Omaggio a Nureyev", che avrebbe dovuto essere trasmessa in streaming domenica 28 febbraio sul sito e sui canali social del Teatro. Le nuove date di registrazione e trasmissione in streaming saranno comunicate prossimamente.