Covid, Sea: "2022 anno di svolta, volumi pre-virus non prima del 2023"

"I nostri scenari, un po' come quelli di tutti, ci dicono che la crisi pesantissima di quest'anno continuera' ad essere brutta nel 2021, anche se meglio che nel 2020. Ci si aspetta poi un rimbalzo, anche forte, nel 2022, trainato da alcuni segmenti, ma non da tutti. Per tornare ai volumi pre-Covid ci vorra' piu' tempo: gli scenari piu' ottimisti dicono 2023, quelli piu' pessimisti dicono 2025-26". A dirlo e' Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, la societa' che gestisce gli aeroporti milanesi, nel corso della Commissione consiliare Partecipate del Comune di Milano di questo pomeriggio. "In una certa misura - ha aggiunto - siamo riusciti a ridurre i costi piu' di quanto ci aspettavamo inizialmente. Se ci fosse davvero un rimbalzo nel 2022, quello sarebbe un anno di svolta, in cui torna il sereno dal pdv economico e finanziario e le preoccupazioni calano". Brunini ha sottolineato che pero' si tratta di "scenari, per cui serve uscire dalla pandemia nel 2021 e alcune caratteristiche di domanda e offerta si devono configurare come abbiamo previsto. Magari lo faranno in meglio, e vorra' dire che siamo stati prudenti, ma magari lo faranno in peggio"