Covid, sempre più poliziotti contagiati: "Aprire hotel per ospitare positivi"

Aumentano i casi di poliziotti risultati positivi al Coronavirus a Milano e Provincia, cosi' come in tutta Italia. Uno dei rischi maggiori di questa difficile fase e' che l'aumento dei casi positivi o in isolamento si sta traducendo in una mancanza di spazi per consentire a chi ne ha bisogno di trascorrere in sicurezza la quarantena. Il problema dei contagi infatti preoccupa sempre di piu' poiche' riuscire ad isolare i contagiati dentro le Caserme diventa davvero difficile. Questo il quadro tracciato dal sindacato FSP Polizia di Milano.

In particolare, per il segretario provinciale, Giuseppe Camardi, i "Covid Hotel" sarebbero una soluzione al problema: "Le strutture consentirebbero di gestire al meglio i poliziotti contagiati o in isolamento fiduciario, senza esporre altro personale al rischio contagio. Pochi mesi fa, gli "Covid Hotel" sono stati molto utili poiche' hanno consentito le convalescenze nel rispetto dei protocolli e degli standard abitativi minimi, cosa impossibile nelle caserme, per ovvi motivi strutturali. Lo scorso 30 marzo, nella fase piu' acuta della pandemia, per sopperire al problema, il Comune di Milano (in accordo con Ats della Citta' metropolitana, Asst Milano nord, Prefettura e proprieta' della struttura) ha messo a disposizione l'Hotel Michelangelo. Piu' del 50 per cento degli ospiti arrivavano dagli ospedali, il 23,5 per cento da strutture collettive di accoglienza e il 15 per cento dalle caserme delle diverse forze dell'ordine". La struttura, in zona Centrale, "dopo cento giorni di funzionamento e oltre 500 persone ospitate e' stata "chiusa" nel mese di luglio dopo la diminuzione dei contagi. E adesso? In questo periodo di emergenza sanitaria in cui i poliziotti sono chiamati a fare il proprio lavoro esponendosi a rischi ulteriori e ineludibili per la propria salute e delle rispettive famiglie, siamo invece costretti a denunciare una imperdonabile carenza organizzativa. Ci rendiamo conto del momento difficile per tutti ma, per la Federazione Sindacale di Polizia, e' indispensabile che le Istituzioni locali corrispondano al medesimo sforzo da tutti noi messo in campo, con risposte certe ed immediate".