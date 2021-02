Covid, sindaco Bollate: zona rossa per più di una settimana per la normalità

"Parlo per esperienza personale, non sulla base dei dati, ma credo che ci vorra' piu' di una settimana di zona rossa per tornare a una situazione piu' tranquilla". Lo dice all'AGI Francesco Vassallo, il sindaco di Bollate a poche ore dalla zona rossa che scattera' dalle 18 di oggi. "Noi sacrificati perche' vicini a Milano? In realta' ci sono diversi motivi che hanno portato a malincuore a questa scelta che condivido. Il primo e' che c'e' un cluster scolastico molto importante che ha dei link familiari e anche fuori dal territorio dove la variante puo' essere portata all'esterno; il secondo e' che, non conoscendo i numeri reali, e' meglio prevenire perche' abbiamo imparato che quando li scopriamo puo' essere tardi; il terzo e' che siamo nella fascia di massimo allarme perche' abbiamo, in proporzione, 250 casi ogni 100mila abitanti. E poi certo - considera il primo cittadino - Bollate, che ha 37mila abitanti, e' a un tiro di schioppo da Milano ed eliminando gli spostamenti in direzione del capoluogo e di altri Comuni vicini si abbatte del 90 per cento la mobilità".

I numeri del cluster scolastico stanno crescendo. "Ai primi 59 infettati lo screening, ancora in corso, ne ha aggiunti altri 11, quindi siamo a quota 70. Da qualche documento che pero' io non ho ancora visto sembrerebbe che siamo arrivati a 94 con link esterni al territorio". Sono state tre le scuole chiuse per Covid, una materna e due primarie, dopo la scoperta del focolaio che ha portato a uno screening di massa per 740 studenti. Che si tratti di variante inglese al momento e' solo un'ipotesi perche' "i risultati degli esami in corso arriveranno tra questo fine settimana e l'inizio della prossima".