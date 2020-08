Covid, tampone per rientrare dall’estero. Controlli a Linate e Malpensa

Tampone per rientrare dall’estero. Covid, Fontana: controllo entro 48 ore



I turisti lombardi che rientrano da Croazia, Grecia, Malta e Spagna dovranno sottoporsi al tampone. Anche la Lombardia ha deciso di adottare le misure indicate dal ministero della Salute per evitare una nuova diffusione incontrollata del coronavirus. Il provvedimento è stato concordato al termine di una riunione straordinaria fra i rappresentanti del Governo e delle Regioni. "Per i cittadini lombardi che rientrano da questi Paesi - spiega l'assessore al Welfare della Regione Lombardia - mettiamo a disposizione il supporto operativo e informativo necessario attraverso il numero unico 116117, che fornirà i riferimenti delle ATS di competenza per domicilio".



"Una decisione importante: il Governo ha accolto con favore le sollecitazioni e le preoccupazioni della Lombardia e delle Regioni sui nuovi contagi da Covid19, concordando la formulazione di linee guida nazionali, con l'obbligo del tampone entro 48 ore, per chi rientra o arriva in Italia dai Paesi Europei con il maggior numero di contagi in questo momento". E' questo il commento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in merito all'Ordinanza nazionale che stabilisce le regole per chi proviene da Grecia, Spagna, Croazia e Malta, con l'obbligo dell'auto segnalazione alle autorità sanitarie territoriali e la disposizione del tampone conseguente, a meno che non vi sia l'attestazione dell'esito negativo al test molecolare rilasciata nelle 72 ore precedenti l'arrivo in Italia.



