Covid, Teatro alla Scala rinvia presentazione calendario invernale

Il Teatro alla Scala rinvia la conferenza stampa di presentazione del calendario da dicembre 2020 a marzo 2021 "in considerazione dell'evoluzione dell'epidemia negli ultimi giorni in Italia e in Europa nonche' della conseguente incertezza del quadro normativo". Nella nota, viene spiegato che "il Teatro alla Scala segue l'evolversi della situazione e dara' comunicazione rispetto alle rappresentazioni successive non appena il quadro normativo sara' chiarito".