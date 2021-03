Covid, vaccinazioni anche all'Autodromo di Monza

Vaccini: F. Sala, in Brianza 12mila somministrazioni al giorno con quattro centri massivi

L'assessore regionale alla Ricerca, Istruzione, Università e Innovazione Fabrizio Sala, coordinatore del Tavolo territoriale regionale per la Brianza, commenta la presentazione del piano vaccinale massivo e, in particolare, l'individuazione dei quattro centri del territorio in cui sarà somministrato il siero. "In Brianza sono stati individuati quattro centri massivi per le vaccinazioni: Polaris a Carate Brianza, l'autodromo di Monza, l'Area Ex Philips sempre a Monza e Lario Fiere a Erba. Una grande risposta da parte dei brianzoli - ha detto l'assessore Sala - con strutture pronte e con spazi adeguati per una campagna vaccinale importantissima che avrà una capacità a regime di 12 mila vaccinazioni al giorno. Una collaborazione fondamentale tra pubblico e privato al servizio del territorio".

"Questa terza ondata con tutte le varianti individuate ci sta mettendo ancora in sofferenza - ha aggiunto Fabrizio Sala - e dobbiamo quindi fare tutto il possibile per vaccinare sempre più persone ogni giorno per ridurre drasticamente il rischio di contagio". "Tutti i nostri sforzi - ha concluso - sono concentrati sulla capacità vaccinale senza la quale non potremo mai vincere la dura battaglia contro il virus".

“Non appena sono stato contattato dal team di Guido Bertolaso, mi sono attivato facendo tutto ciò che era nelle nostre possibilità per rispondere positivamente a quanto richiesto”. Così Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano, commenta la notizia che l’Autodromo Nazionale Monza diventerà uno dei più grandi poli della Lombardia per la somministrazione del vaccino anti Covid.

“Su richiesta di Guido Bertolaso, coordinatore della Regione Lombardia per la realizzazione della campagna vaccinale antipandemica, con Automobile Club d’Italia e Sias abbiamo effettuato sopralluoghi per rendere disponibile l’impianto e per individuare le strutture destinate ad ospitare il centro vaccinale”, prosegue La Russa. “Offriremo alla Regione Lombardia e ai cittadini uno spazio funzionale. L’impianto ha una ricettività elevata, ampi spazi, flessibilità e servizi. Il polo vaccinale nell’Autodromo - che nel 2022 compie cent’anni - ha anche un incommensurabile valore simbolico, perché il circuito oltre ad essere un punto di riferimento per milioni di appassionati del Motorsport si confermerà soprattutto una struttura al servizio del territorio alimentando il clima di speranza e di fiducia collettiva. Nella battaglia contro il virus, Automobile Club Milano, ACI e il suo ‘Tempio della Velocità’ sono orgogliosi di contribuire alla ripartenza della Lombardia e del Paese con entusiasmo e responsabilità”, conclude La Russa.