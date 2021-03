Covid, vaccini Pfizer verranno prodotti a Monza da Thermo Fisher

I vaccini anticovid Pfeizer Biotech saranno prodotti anche in Italia. "Thermo Fisher Scientific - si legge nella nota dell'azienda stessa- e' orgogliosa di lavorare con i propri clienti a livello globale nella lotta contro il COVID-19, supportandoli nello sviluppo e nella produzione di vaccini e terapie, compreso il vaccino Pfizer-BioNTech".

"Thermo Fisher - prosegue la nota - sta infatti lavorando come parte della rete globale di produzione di vaccini di Pfizer, e fornira' servizi di produzione a contratto, in Italia, per il vaccino Pfizer-BioNTech contro il COVID-19 che sara' distribuito in diversi mercati" e "fornira' servizi di riempimento sterile e preparazione del prodotto finito nel proprio stabilimento di Monza nel corso del 2021".