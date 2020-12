Covid: viviamo in un bicchiere d'acqua, dove le tempeste durano un secondo

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

In occasione del Black Friday mi è venuta in mente la polemica dello scorso anno sul fatto che il Black Friday dovesse cambiare nome, perché ricordava la vendita degli schiavi neri. Una cosa che poi era una bufala, ma che fece assai scalpore. Stavolta è arrivato il Black Friday e abbiamo tutti comprato senza paranoie. E' stata l'occasione per volgere indietro la testa a polemiche che sembravano roventi e che adesso sembra impossibile che abbiamo davvero sostenuto. Come la grandissima protesta sui 2 centesimi per i sacchetti biodegradabili, anche là con bufala annessa sulla sorella di Renzi o sulla cognata non ricordo, che li avrebbe inventati. Poi ci fu tutta la questione dell'olio di palma: considerato che possiamo morire di Covid, cancro e altre mille patologie, pure questa l'abbiamo superata. Ma pensate ai poveri uffici marketing che lavoraccio che hanno dovuto fare. Poi vi ricordate tutta la polemica sulle palme di Starbucks in piazza Duomo? Anche quello, seppellito nella notte dei tempi eppure era due anni fa. E mi è salito il buonumore a pensare a queste cose. Poi mi è capitato sotto il naso l'emendamento numero 56 del 23 novembre 2020 a firma Luigi Piccirillo del Movimento 5 Stelle. Piccirillo scrive: "L'emendamento si propone di introdurre, tra le azioni a tutela della salute, la promozione, in via sperimentale, di un modello di presa in carico di pazienti affetti da disturbi connessi all'uso di dispositivi di protezione individuale anti Covid, in particolare a seguito del loro utilizzo negli ambienti di lavoro". Insomma, le malattie da mascherina. Immaginiamo le risate dei chirurghi, che le tengono per 24 ore di fila. Visto che sono un fan delle strutture ricorsive, immagino che i medici siano ben lieti di curare i medici che portano la mascherina, che dovendoli curare con la mascherina potranno essere curati anche loro. In tutto questo il non trascurabile concetto che se si mette nero su bianco che le mascherine fanno venire le malattie forse tutto lo sforzo per dire che bisogna portarle a tutti i costi viene vanificato. Vabbè, il mio buon umore è dovuto al fatto che Piccirillo ha ritirato l'emendamento. In caso contrario, ce lo saremmo comunque scordato tra pochissimo tempo. Perché il bello del nostro tempo è questo: viviamo in un bicchiere d'acqua, dove le tempeste durano un secondo e poi se ne perde fortunatamente memoria (perché la gran parte sono inutili).