Covid19, Morris Profumi riconverte parte della produzione in gel igienizzante

Morris, storica realtà attiva nella produzione e commercializzazione di profumi, ha deciso di riconvertire una delle sette linee attive presso il proprio stabilimento di Parma – con la possibilità di estendere la riconversione a una seconda linea – per la produzione di gel igienizzanti per mani, bene di prima necessità carente da diverse settimane presso farmacie e grande distribuzione.

La produzione, che al momento raggiunge le 8.000 unità al giorno, verrà in parte donata come contributo dell’azienda alla lotta contro il Covid-19 alle strutture ospedaliere e ai presidi sanitari, che necessitano di supporto e del continuo approvvigionamento di dotazioni per mettere in sicurezza medici, infermieri, operatori e pazienti.

“In questo momento di emergenza e di grande difficoltà desideravamo non solo fornire il nostro contributo alle strutture sanitarie e a tutti coloro che stanno combattendo in prima linea” ha dichiarato Riccardo Ranalli, Legale Rappresentante di Morris Profumi “ma anche di permettere ai nostri dipendenti di continuare a lavorare, e siamo felici che abbiano raccolto il nostro invito. A loro va il nostro ringraziamento per aver reso possibile questa iniziativa”

Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 Morris Profumi ha adottato e osservato tutte le procedure previste dai decreti governativi, oltre ad aver dotato tutti i propri lavoratori di dispositivi protettivi e di un’assicurazione sanitaria specifica.