Milano

Giovedì, 21 maggio 2020 - 16:17:00 Covid19, passeggeri scrivono ad ATM. Le testimonianze più belle in un video Chi lavora sui mezzi pubblici e chi ci viaggia ogni giorno per muoversi in città, ecco cosa ha significato per loro questo periodo così complicato

Covid19, passeggeri scrivono ad ATM. Le testimonianze più belle in un video Dall'inizio dell'emergenza, molte persone hanno scritto ad ATM messaggi di sostegno e fiducia. In questo video, diffuso attraverso i suoi profili social, l’Azienda ha voluto dare voce a queste testimonianze, ricordando le fasi di questo periodo che ha cambiato il mondo e le modalità di muoversi. Nasce così il progetto dell'azienda milanese per raccontare cosa sono stati questi mesi per Milano e le persone che ogni giorno si spostano con i mezzi in città.