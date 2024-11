Cpr di via Corelli, il Comune di Milano parte civile contro i vecchi gestori



Il Comune di Milano si costituirà parte civile nel procedimento penale in corso nei confronti dei vecchi gestori del Cpr di via Corelli. L'udienza preliminare il 18 dicembre. Così è stato stabilito da un ordine del giorno proposto dai consiglieri dei Verdi Carlo Monguzzi, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini, Alessandro Giungi (Pd) e Enrico Fedrighini (Misto). "Il nostro ordine del giorno chiede non solo la costituzione di parte civile ma ogni possibile iniziativa di sostegno politico e istituzionale alle parti offese" ha spiegato Monguzzi, aggiungendo che "nel Cpr ci sono state gravi violazioni dei diritti umani ed è giusto e importante che il Comune si schieri a difesa dei diritti dei migranti, garantendo la tutela della dignità e della legalità".