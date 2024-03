Crac Porta Vittoria bis, Coppola condanato a 32 mesi

I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Milano (collegio Mancini-Ballesi-Lentini) hanno condannato a 2 anni e 8 mesi l'immobiliarista romano Danilo Coppola nel processo per il 'crac Porta Vittoria bis'. La sentenza ridetermina la pena a carico di Coppola, già condannato in via definitiva a 7 anni per bancarotta nel primo processo 'specchio' nato dai crac di tre società immobiliari.