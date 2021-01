Crack Mercatone Uno, chiesto il processo per i tre amministratori

E' stato chiesto il processo per i tre amministratori della holding che controllava 'Mercatone Uno', la catena di grandi negozi per l'arredamento e per la casa, protagonista di un crack finanziario. A chiedere il rinvio a giudizio, che sara' valutato durante l'udienza preliminare, e' stato il pm di Milano, Roberto Fontana. Rischiano il processo dunque Valdero Rigoni, amministratore della Shernon dal 2017 fino al fallimento, Michael Thalmann, amministratore dal 2017 al marzo 2019, e Valentina Rigoni, amministratrice di una societa' "riconducibile alla famiglia". L'ipotesi di reato, come si legge nell'atto a firma del pm e dell'Aggiunto, Riccardo Targetti, e' di bancarotta fraudolenta, e di dissipazione di almeno 2,5 milioni di euro, come emerso dall'inchiesta eseguita dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano.

Al centro dell'indagine la Shernon Holding srl, societa' che gestiva 55 punti vendita, fallita nel maggio 2019 con un buco da circa 90 milioni di euro. Le posizioni di due indagati, che comparivano nell'atto di chiusura delle indagini, sono state stralciate con l'intenzione di chiedere l'archiviazione. Secondo l'accusa, Valdero Rigoni e Michael Thalmann, tra ottobre 2018 e maggio 2019, fecero uscire dalle casse della Shernon 526 mila euro "mediante pagamenti" a favore della Rgs Marketing srl, societa' amministrata da Rigoni stesso, senza una ragione giustificabile, ma solo per svuotare la societa' che stava per fallire. Del crack i 1.800 lavoratori della catena erano venuti a conoscenza nella notte tra il 24 e 25 maggio del 2019 e solo via Facebook e WhatsApp. In un processo parallelo, a febbraio del 2020, davanti al gup di Bologna, sei imputati per il crack del marchio originario di Imola sono stati assolti.