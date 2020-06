Milano

Crema, entrano in azienda e trovano cadavere con un proiettile in testa Entrando verso le 8 di mattina negli stabilimenti, gli operai di un'azienda di Crema (CR) hanno trovato un cadavere. Si tratta di un uomo di circa 30 anni, con un foro di proiettile in fronte. Ancora da accertare la dinamica. Sul posto è in arrivo il medico legale, dopo il 118. La polizia sta indagando, non si esclude la pista del suicidio.