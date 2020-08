Crema, si cerca il corpo di Sabrina nei campi. Trovato un paio di scarpe

Proseguono nella zona di Vergonzana tra rogge, canali e lungo il Serio le ricerche di Sabrina Beccalli, la donna di 39anni scomparsa a Ferragosto a Crema (Cremona), per cui un uomo di 45 anni e' stato fermato con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. Oggi le ricerche si stanno concentrando nel canale artificiale Vacchelli nel tratto che corre fino a Salvirola con i sommozzatori. Mentre la famiglia ha chiesto all'amico fermato di rivelare dove ha nascosto il corpo di Sabrina, in aria si sono alzati i droni dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. Le due sorelle e il fratello di Sabrina Beccalli sono dall'alba al campo base allestito alla chiesa parrocchiale di Vergonzana, a pochi passi da quella strada sterrata in cui la Fiat Panda della 39enne e' stata data alle fiamme alle 22,30 di sabato e al cui interno e' stato trovato anche un cane carbonizzato.

Da questa mattina l'elicottero sta sorvolando la zona mentre a terra i volontari della protezione civile stanno ancora controllando le rogge che costeggiano le vie del quartiere di San Bernardino. L'intento e' restringere le ricerche aspettando di conoscere la verita' sulle ultime ore di Sabrina. Oggi l'indiziato verra' riascoltato in carcere. Gli inquirenti hanno appurato come l'ultima traccia di Sabrina Beccalli viva e' stato un messaggio WhatsApp inviato ad un'amica verso le 4 del mattino di Ferragosto prima di uscire di casa. Poco dopo avrebbe dovuto incontrare il 45enne Alessandro Pasini, accusato di averla uccisa. Pasini, conosciuto dalle forze dell'ordine perche' tossicodipendente e con precedenti per spaccio di droga, rapina e resistenza, avrebbe nascosto il cadavere nella speranza di farla franca.