Cremona: rintraccia la moglie e le figlie fuggite e le minaccia, arrestato uomo per maltrattamenti

Un uomo di 43 anni, già denunciato per maltrattamenti dalla moglie, è stato arrestato venerdì scorso a Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona, dopo aver minacciato di morte la donna e le due figlie. La moglie, vittima di violenze fisiche e verbali, aveva deciso di fuggire con le figlie e rifugiarsi lontano da casa. Tuttavia, l'uomo è riuscito a rintracciarle e, attraverso messaggi minatori, le ha intimorite per costringerle a tornare.

Arresto e custodia cautelare dopo l'intervento dei carabinieri

Il 13 settembre, verso mezzogiorno, la donna ha contattato i carabinieri, che sono intervenuti prontamente. L'uomo è stato trovato vicino alla casa dove la moglie e le figlie si erano rifugiate e, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, ha continuato a minacciare le tre vittime. Arrestato immediatamente per maltrattamenti, l'uomo è stato portato in custodia e, questa mattina, il tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo la sua detenzione cautelare in carcere.