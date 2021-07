Criminalità a Corsico, il documento in cinque punti di Fratelli d'Italia

Sicurezza ancora al centro del dibattito politico a Corsico, dopo l'incontro ad hoc sul tema tenutosi circa dieci giorni fa su richiesta delle opposizioni. Ora il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, composto da Antonio Saccinto e Luigi Rapetti, sottolinea come in tale occasione "le nostre preoccupazioni e proposte sono state condivise da tutti i presenti al tavolo della discussione, incluso il sindaco, il Comandante e gli assessori presenti all’incontro".

Queste alcune delle proposte avanzate: "Chiedere e sollecitare il Sindaco per addivenire al più presto ad un incontro con il Prefetto per ottenere aiuti straordinari come ad esempio dei presidi da parte dell’Esercito Italiano. Abbiamo anche proposto di potenziare e migliorare l’illuminazione pubblica per una città più illuminata, soprattutto in quelle aree che sono più appartate e quindi soggette ad assembramenti e degrado e che si prestano a reati di vario genere. Abbiamo lanciato inoltre, la proposta di istituire dei presidi e controlli fissi di cittadini in parti della città dove si sono rilevate situazioni di microcriminalità e gravi disordini, chiedendo in particolare di intervenire, in modo immediato, deciso ed importante nel centro della nostra città". Rapetti e Saccinto aggiungono: Auspichiamo che tutte le parti politiche, i Cittadini ed eventuali associazioni già presenti sul territorio si uniscano e ci aiutino a realizzare questi obbiettivi. Ad oggi, dopo quell’incontro e alla luce degli ultimi accadimenti avvenuti nella nostra Città, abbiamo deciso come consiglieri di Fratelli d'Italia di sottoscrivere un documento da condividere con tutta l’opposizione, la maggioranza e i Cittadini di Corsico".

Il documento si chiama "Basta criminalità! Vogliamo più sicurezza!" si pone cinque obiettivi da realizzare nel più breve tempo possibile:

Presidi fissi

Intervento del Prefetto

Aumento della illuminazione in tutte le aree con alta potenzialità di rischio

Controllo notturno anche da parte di società private di vigilanza

Potenziamento Polizia Locale anche con accordi sovracomunali

"Vista la situazione di grave degrado e alta pericolosità nella quale si trova la nostra città in questi ultimi mesi chiediamo veramente a tutti di condividere il nostro progetto. Al di là di ogni schieramento politico ed ideologico che deve essere superato e ci deve vedere uniti nell’interesse della nostra Città", concludono gli esponenti di Fratelli d'Italia