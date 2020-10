Criminalità: sequestrati 1,5 mln in beni, ville e terreni a famiglia rom

Sequestrati beni per un valore di circa 1,5 milioni di euro a una famiglia di etnia rom insediatasi da decenni tra i comuni di Gattinara e Rovasenda - nella provincia di Vercelli. La Direzione Investigativa Antimafia di Milano, la Guardia di Finanza di Vercelli ed il Reparto Operativo dei Carabinieri di Bergamo, all'esito di congiunte ed articolate indagini di carattere patrimoniale, hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro, emesso dal Tribunale Ordinario di Torino, che ha riguardato 6 persone fisiche ed ha colpito cespiti risultati nella disponibilita' diretta ed indiretta dei soggetti proposti, in particolare sequestrando 3 ville di pregio e 2 terreni a loro riconducibili, considerate oggetto di sperequazione patrimoniale ed incoerenti con il profilo economico reddituale. Nel corso degli approfondimenti investigativi svolti, si e' proceduto alla ricostruzione degli investimenti patrimoniali posti in essere dai soggetti nell'ultimo decennio, consentendo di accertare i nessi tra pregresse attivita' delittuose e flussi di ricchezza impiegati nell'acquisizione di beni mobili ed immobili. L'esito dell'attivita' ha consentito di appurare la serialita' ed abitualita' dei proposti alla commissione di attivita' delittuose dimostrando la sussistenza della correlazione temporale tra pericolosita' sociale ed incrementi/sproporzioni patrimoniali incompatibili con il profilo reddituale.