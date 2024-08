Crimini in Calo a Milano: a Stazione Centrale e nelle Aree della Movida reati ridotti del 60%

A Milano, la Stazione Centrale e le famose zone di movida, come Corso Como e piazza Gae Aulenti, registrano una significativa diminuzione dei reati. Dopo anni di cronache segnate da episodi di criminalità, i dati recenti mostrano un calo a doppia cifra nei crimini cosiddetti "predatori", come furti, scippi e rapine, arrivando fino a un -60%. La Questura di Milano ha riportato che nei primi sei mesi del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, i reati nelle aree intorno alla Stazione Centrale sono diminuiti del 17% in media, con le rapine che hanno registrato un calo del 56% e i furti del 16%. Anche nella zona di Gae Aulenti, i dati mostrano una riduzione costante dei reati fino al 60% rispetto alla media precedente.

Strategie di sicurezza e collaborazione interforze

La diminuzione dei crimini è attribuita ai servizi interforze "Alto impatto", coordinati dalla Prefettura, e alla collaborazione tra l'Ufficio Volanti, i commissariati locali, e il Reparto prevenzione crimine. Milano è stata suddivisa in 12 aree di movida e altrettante zone periferiche critiche, dove la Polizia di Stato effettua controlli regolari. Ogni settimana, un servizio interforze viene svolto nella Stazione Centrale, mentre altri due si alternano tra le zone della movida e le periferie. Questi interventi coordinati hanno contribuito a migliorare la sicurezza della città, offrendo speranza per un ulteriore declino della criminalità nel prossimo futuro.