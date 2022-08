Cristanti con il Pd ma una sua perizia potrebbe far indagare esponenti partito

Oltre che essere uno dei virologi 'protagonisti' della pandemia, il candidato del Pd Andrea Crisanti è anche l'autore di una perizia di novanta pagine, con altre diecimila di allegati, che potrebbe risultare decisiva negli esiti dell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione delle prime fasi del virus ed, eventualmente, indurre i pm a iscrivere nel registro degli indagati alcuni esponenti del Pd.

Crisanti si difende: "La mia è una perizia solo tecnica"

"Ma non ritengo ci sia alcuna inopportunità in questo senso nella mia scelta di candidarmi. La mia è una perizia solo tecnica, durante questi anni ho polemizzato spesso con qualsiasi partito. Non ho mai derogato ne' mai derogherò alla mia integrità e trasparenza" dice il microbiologo all'AGI. Lo studio, che ha richiesto un lavoro di un anno e mezzo, ha evidenziato, aveva spiegato Crisanti quando, nel gennaio scorso, è stato depositato in Procura, "delle criticità sulla 'zona rossa' in Val Seriana, sia sulla tempistica che sulle modalità'".