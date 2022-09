Crollo Lega: Umberto Bossi fuori dal Senato dopo 35 anni

La caduta della Lega alle elezioni potrebbe avere tra le sue immediate conseguenze l'esclusione dal parlamento di Umberto Bossi, il "senatur" per antonomasia, da 35 anni consecutivamente a Palazzo Madama. Candidato nel collegio plurinominale di Varese, potrebbe risultare non eletto per un complicato gioco di resti. "E' il famoso 'flipper, mi sembra strano per i numeri di rappresentanza, ma dobbiamo verificare", ha detto contattato telefonicamente dall'Ansa l'onorevole Fabrizio Cecchetti, capogruppo lombardo della Lega. "Di ufficiale non c'e' nulla - aggiunge - solo domani (oggi,ndr) sapremo". Al momento sono 23 i parlamentari eletti con il proporzionale dal Carroccio, secondo quanto riporta il portale del Viminale. E tra questi non figura Bossi. In Lombardia entrano Cecchetti, Bordonali, Ravetto, Comaroli e Zoffili: per il fondatore della Lega l'unica speranza è il ripescaggio con il calcolo dei resti, è l'analisi di Askanews.