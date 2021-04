Csm, una nuova bufera parte dalla Procura di Milano

Nuove ombre sul Csm, tra lettere anonime, calunnie, invio di atti giudiziari coperti da segreto, con il coinvolgimento della Procura di Milano in primis. Lo riportano oggi alcuni quotidiani, parlando di una nuova possibile bufera per il Consiglio superiore della magistratura. Secondo le ricostruzioni della stampa, sarebbe stato proprio Paolo Storari, pm a Milano, a consegnare un anno fa i verbali ancora segreti all'allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo, senza informare i propri capi, a partire dal procuratore Francesco Greco, e anzi allo scopo di tutelarsi da essi. I verbali, tuttora segretati, sono quelli resi in cinque occasioni nel 2019 da Piero Amara, l'avvocato siciliano arrestato nel 2018, indagato per i depistaggi dell'inchiesta Eni e per vari episodi di corruzione di giudici, 2 anni e 8 mesi di patteggiamento, e coinvolto anche nelle vicende dell'ex pm romano Luca Palamara, radiato dalla magistratura e accusato d'aver pilotato nomine in cambio di regali e favori. Pochi mesi dopo che i verbali erano stati consegnati da Storari a Davigo, e mentre le indagini erano in corso, alcuni giornali iniziarono a riceverli con una missiva anonima che ne sollecitava la pubblicazione. A spedirli - scopre ora la Procura di Roma - fu Marcella Contrafatto, impiegata del Csm nella segreteria dell'allora consigliere Davigo, ora indagata per calunnia, perquisita a casa e in ufficio due settimane fa dai pm che nel computer hanno trovato copie degli atti spediti. Verbali che, tra l'altro, riguardano anche l'ex premier Conte, all'epoca presidente del Consiglio, come ricostruisce Ansa.

Oltretutto nei mesi scorsi ad alcuni giornali sono stati consegnati i verbali. A spedirli l'impiegata alla segreteria dell'allora consigliere Davigo che e' stata iscritta nel registro degli indagati dai pm di Roma, dove l'indagine e' arrivata da Perugia e Milano per competenza territoriale, per l'accusa di calunnia. Nel corso di una perquisizione domiciliare gli investigatori avrebbero trovato nel suo pc copie degli atti inviati ai giornali. Nel corso degli interrogatori Amara avrebbe fatto nomi di magistrati che si sarebbero rivolti a lui per ottenere promozioni e avrebbe tirato in ballo anche l'ex premier Conte al quale, a suo dire, avrebbe fatto ottenere tra il 2012 e il 2013 consulenze dal gruppo Acqua Marcia Spa per circa 400 mila euro. Amara, inoltre, avrebbe raccontato al pm di Milano di fare parte di una fantomatica loggia segreta, denominata Ungheria, di cui farebbero parte magistrati, tra cui l'ex consigliere del Csm, Sebastiano Ardita.