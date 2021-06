Csx, Sala: "Conte si è esposto molto, necessario allargare le intese"

“Conte si è esposto molto ieri, forse anche più di quanto mi aspettassi nel senso che io ho parlato prima di lui e ho detto che auspico il fatto di portare i 5 Stelle nell’alveo del centro sinistra e lui ha risposto che quello è l’obiettivo, è stato forse più aperto di altre occasioni, quella mi pare proprio che sia la sua volontà”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di scoprimento del monumento intitolato al pilota milanese Alberto Ascari, in merito all’incontro, “Verde giusta, l’Italia del futuro”, a cui il sindaco ha partecipato ieri insieme all’ex presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. “Leggevo anche oggi sul giornale che all’interno del Pd c’è qualcuno a favore e qualcuno contro, rimane il fatto che i numeri alla fine sono implacabili ed è per il centrosinistra necessario allargare”, ha concluso.

“L’avvicinamento ai 5 Stelle, e anche il dibattito di ieri con Conte, lo intendo soprattutto guardando più avanti, non è un elemento di novità per me. Lo dico da due anni che bisogna guardare con attenzione i 5 stelle, perché fare il 40-45% in Italia, che è la percentuale necessaria con le leggi attuali per governare, prevede probabilmente anche la presenza dei 5 Stelle. Poi nel 2023 ci saranno le elezioni in Lombardia ed è la stessa storia”, rispondendo ai cronisti, come riporta Mianews, su un possibile avvicinamento tra Movimento 5 Stelle e centrosinistra ai ballottaggi per le amministrative.“Ora garantisco che non sto ragionando su Milano tanto vero che di Milano anche con Giuseppe Conte non abbiamo mai parlato però il mio senso è: non è un atteggiamento speculativo e l’ho dimostrato, perché sono due anni che parlo di allargamento del centrosinistra, e quindi anche ieri sono tornato a parlarne” ha concluso il sindaco.