Cultura, in Lombardia boom di visitatori con la card "Abbonamento musei"

In Lombardia, l’estate ha visto un vero e proprio boom di visitatori nei musei delle città d’arte, grazie all’iniziativa "Abbonamento Musei". Milano e le altre province della regione hanno registrato un incremento significativo nelle visite, frutto di una programmazione culturale di alta qualità e di mostre temporanee che hanno attirato tanto i residenti quanto i turisti. L'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha sottolineato l’importanza di questa tendenza, dichiarando: "Siamo orgogliosi di offrire un panorama culturale così ricco e variegato, capace di attrarre visitatori da tutta Italia e dall’estero. La cultura non è solo un tesoro artistico e storico, ma anche un motore di crescita economica e sociale per la nostra regione. Continueremo a promuovere iniziative che valorizzino ulteriormente il nostro patrimonio".