Cure per la lombarda Deborah Iori, da Malpensa volo privato per Dallas

"È partito questa mattina dall'aeroporto di Milano Malpensa il volo privato che trasporterà Deborah Iori, affetta da una malattia rara, a Dallas, nell'unico centro al mondo in grado di fornirle le cure necessarie". Lo comunica Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia. "Grazie all'impegno di Regione Lombardia, in collaborazione con Ats - spiega l'assessore Locatelli - è stato possibile organizzare questo prezioso viaggio per Deborah, la quale soffre di una forma di mitocondriopatia e per via del blocco dei voli intercontinentali diretti dovuto alla pandemia, non avrebbe potuto raggiungere il centro negli Stati Uniti in tempi brevi".

"Il ricovero di Deborah, residente a Sangiano, in provincia di Varese - aggiunge l'assessore - è previsto già nella giornata di oggi. Siamo soddisfatti che il lavoro di squadra ci abbia consentito di rispondere al suo appello e di poterle garantire le cure indispensabili per la sua sopravvivenza". "Al suo ritorno - conclude l'assessore Locatelli - sarà mia premura mettermi subito in contatto con Deborah, alla quale auguriamo di rimettersi presto".