Custodi del Bello: iniziata l'attività delle squadre di Fondazione BPM

Questa mattina in fondo a via Sammartini, tra l’area verde e la ciclabile del Naviglio della Martesana, è iniziata l’attività della prima delle tre squadre di Custodi del Bello sostenuta da Fondazione BPM. Nello specifico la squadra si occuperà della pulizia e della manutenzione di tutta l’area fino alla zona Greco e ritorno passando da viale Brianza e via Sammartini. “Custodi del Bello” è un progetto nazionale rivolto a persone fragili, italiane e straniere, che grazie alla cura di aree pubbliche come parchi, giardini, strade e piazze, vengono reinserite nella comunità e nel mondo del lavoro.

Alla prima uscita della squadra presenti anche Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano e Umberto Ambrosoli, Presidente di Fondazione BPM insieme a Francois De Brabant.