Da Après-coup Milano torna il jazz con gli Stringsology Duo

Tornano le serate dedicate al jazz nella grande sala bistrot di Après-coup Milano, via Privata della Braida 5. Il Covid-19 non ha più permesso le performance dal vivo, mettendo in ginocchio una categoria di professionisti del settore. La natura della musica jazz è proprio l'improvvisazione e il canto libero e quindi ha bisogno di defluire, di vibrare nell'aria e arrivare al cuore di chi ascolta. Il Jazz emoziona, sradica e racconta storie che ci rendono felici, per questo giovedì 2 luglio dalle ore 19.30 sul palco di Après-coup gli StringSology Duo ci proporranno un repertorio della grande tradizione jazzistica.

Dall’aperitivo, alla cena e dopocena si potranno ascoltare pezzi come: Recorda Me, Darn That Dream, My Ideal, Anthropology, On A Misty Night e tanti altri standard jazz.

La voce di 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐨 che accompagnerà al piano la chitarra di 𝐆𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐭𝐞𝐧𝐚, sarà il sottofondo di momenti spensierati dopo una giornata di smart working o di ufficio. Monique e Gen sono due amici con caratteri diversi, origini diverse ma con una lingua comune: il jazz.

Viste le limitazioni dovute alle norme di distanziamento fisico sono disponibile due sessioni musicali. Dalle 19.30 alle 21.00 per accompagnare l'aperitivo; dalle 21.30 alle 23 circa il concerto per la cena, quindi necessaria sarà la prenotazione.

𝐼𝑛𝑓𝑜 𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖: 𝑖𝑛𝑓𝑜@𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠-𝑐𝑜𝑢𝑝.𝑖𝑡 | 02.38243105

𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑆𝑂 𝐺𝑅𝐴𝑇𝑈𝐼𝑇𝑂