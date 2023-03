Da Lombardia 3,5 mln per "aziende sentinelle" dell'ambiente

Regione Lombardia finanzia, con circa 3,5 milioni di euro, 173 progetti per le aziende agricole nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale, destinati a interventi per migliorare la gestione delle acque e alla conservazione della biodiversità. Lo comunica l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, annunciando i finanziamenti previsti dal PSR con i bandi 2022, rispettivamente 564.000 euro per 63 domande nell'ambito dell'operazione 4.4.01 'Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità' e 2,8 milioni di euro per 110 domande sull'operazione 4.4.02 'Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche'.

L'assessore Beduschi: "Le aziende potranno finanziare diversi progetti, come la piantumazione di siepi e filari"

"Con questi fondi - prosegue l'assessore Beduschi - le aziende potranno finanziare diversi progetti, come la piantumazione di siepi e filari, la realizzazione di protezioni e recinzioni per salvaguardare la presenza di specie selvatiche, ma anche per costituire ‘fasce tampone' boscate, recuperare fontanili per poter disporre di acqua sorgiva di ottima qualità o realizzare zone umide e pozze che consentano il mantenimento della flora e della fauna o installare il cosiddetto biobed, che impedisce la dispersione nel terreno e nelle falde di prodotti fitosanitari".