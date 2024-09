Sala: da Milano a Roma 20 mld l'anno, ma ne riceviamo 500 milioni

“Da Milano arrivano a Roma 20 miliardi di euro l'anno solo da tasse sul reddito, e ne riceviamo 500 milioni". Lo afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala alla presentazione del libro "Un patto per il futuro. Dalla sopravvivenza alla convivenza", dell'ex presidente della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick. La risposta del sindaco c'è stata a seguito di una sollecitazione di Flick a proposito di "quello che il sindaco ha scritto qualche giorno fa in una legge recentemente approvata in tema di autonomia differenziata delle regioni", ha detto lo stesso Flick.

Milano, “è positiva o no questa urbanizzazione?"

Alla provocazione del direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini, "fra un po’ saremo noi a chiedere agli immigrati di venire in Italia", il sindaco Beppe Sala ha risposto: Mi immagino un consolato Europeo che li gestisca”. Poi sull’urbanizzazione Sala prosegue: “E? positiva o no questa urbanizzazione? Dipende da come la riempi la città, perché se tu prendi una città di 20 milioni di abitanti o di 30 milioni di abitanti e poi non garantisci la salute, il lavoro, la cultura, la sicurezza, l'alimentazione, l'acqua… e io credo che tutte queste cose Milano le abbia ben presenti.” Per quanto riguarda le future politiche energetiche secondo il primo cittadino milanese "non dovrebbero essere italiane, ma europee".