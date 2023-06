Da Regione 2,3 mln per prevenire incendi boschivi

Regione Lombardia ha stanziato 2,32 milioni di euro per prevenire e contrastare gli incendi boschivi. Lo comunica l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa. Destinatari dei fondi le Province, la Città metropolitana di Milano, le Comunità Montane, i Parchi regionali e le riserve naturali che hanno competenza in materia di AIB (Anti incendio boschivo).

La Russa: "Lo stanziamento permetterà di acquistare nuovi mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale"

"Regione Lombardia mette a disposizione - ha detto l'assessore La Russa - anche quest'anno, le risorse necessarie ad enti e associazioni di volontariato per prevenire e contrastare gli incendi boschivi. Lo stanziamento permetterà di acquistare nuovi mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per permettere agli operatori e ai volontari delle 'squadre antincendi boschivi' di lavorare in sicurezza e in modo efficiente".