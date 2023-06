Dal Comune di Milano 66 mln per accoglienza migranti

In totale 66 milioni di euro per il nuovo sistema di accoglienza diffusa di secondo livello (SAI) dedicato a richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o minori stranieri non accompagnati. Il Comune di Milano ha approvato, con una delibera, le linee guida per un avviso pubblico di coprogettazione dei servizi con il Terzo settore stanziando risorse per l’accoglienza e l’accompagnamento all’integrazione dei beneficiari - provenienti dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo - pari a 21,8 milioni di euro per il biennio 2024-25.

Allo stesso tempo l’amministrazione ha accettato il finanziamento di 44,8 milioni di euro provenienti dal ministero dell’Interno e dedicati specificamente all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per il periodo di tempo che va dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026. Sono oltre 1200 i minori stranieri non accompagnati in carico al Comune di Milano, un numero quasi doppio rispetto a quello degli anni precedenti.