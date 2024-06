Dal Giappone sbarca a Milano il “Roku Gin Sakura Bloom”

Tutto ispirato alla Primavera e al famoso Festival Hanami della fioritura dei ciliegi in Giappone, Roku Gin Sakura Bloom è il primo di una collezione di quattro limited edition autenticamente giapponesi, ciascuna dedicata a una diversa stagione dell’anno, che celebrano il principio dello “Shun” e la bellezza della natura. Come riporta Krystel Lowell, Roku, il gin premium giapponese firmato dalla centenaria The House of Suntory, celebra lo “Shun”, il principio di raccogliere ogni botanica nel momento perfetto di massima espressione, con la Roku Seasonal Festival Collection, una collezione di quattro esclusivi gin in edizione limitata. Ognuna dedicata a una stagione dell’anno, le nuove limited edition esalteranno ciascuna delle sei diverse botaniche che rendono autenticamente giapponese ed inconfondibile il sapore equilibrato di Roku Gin (non a caso, “Roku” significa “sei”): il fiore e le foglie di Sakura, la scorza di Yuzu, il tè Sencha, il tè Gyokuro e il pepe Sanshō, che sono raccolte nelle aree di coltivazione del Giappone migliori nel corso di un intero anno, e che sono sapientemente distillate per incarnare la grazia della natura.

"Hanami", guaradre i fiori per riconettersi alla natura

A inaugurare questa preziosa collezione è Roku Gin Sakura Bloom, il gin premium in edizione limitata che celebra la freschezza e la luminosità della Primavera ispirandosi al tradizionale Festival Hanami della fioritura dei ciliegi giapponesi famosa in tutto il mondo. "Hanami" significa letteralmente "guardare i fiori": un’esperienza che ha un significato profondo in Giappone, dove il Festival Hanami celebra non solo la bellezza della fioritura, ma ne ricorda anche la fuggevolezza (dura non più di due settimane), invitando a riconnettersi con la natura e a trascorrere preziosi momenti con le persone care tra i suggestivi alberi di ciliegio in fiore.

Le foglie di Sakura

Un invito questo che fa suo anche il nuovo gin, il quale dei fiori e delle foglie di Sakura realizza gli indiscussi protagonisti, catturandone l’essenza delicata e svelando, sorso dopo sorso, la profondità e le sfumature del sapore di Sakura dal bocciolo, al petalo, alla foglia. Raccolti nel corso di una sola settimana l’anno, nel loro “Shun”, cioè all’apice della fioritura e della loro resa qualitativa, i petali freschi vengono distillati separatamente dalle foglie e poi armonizzati insieme, intrecciandosi con la complessità delle altre botaniche che ha reso famoso Roku Gin, esaltandone naturalmente la dolcezza.

Profumo intenso e sapori di Primavera

Roku Gin Sakura Bloom risulta già al naso intenso e invitante, con un delicato e morbido profumo di fiori di ciliegio che evoca la freschezza dell’inizio della Primavera. All’assaggio, le note di testa morbide e dolci lasciano spazio ad un leggero retrogusto salato di Sakura-mochi (il dolce tradizionale giapponese della stagione) bilanciato dalla dolcezza fruttata dei fiori di ciliegio, fondendosi in un perfetto equilibrio con le botaniche originali di Roku e chiudendosi con un finale armonioso e persistente che invita al sorso successivo. Roku Gin Sakura Bloom è un autentico omaggio alla maestria e ai sapori del Giappone e un vero e proprio inno alla Primavera, raccontate anche nell’esplosione di petali che ricoprono la sua bottiglia esagonale in vetro su cui sono impressi, in rilievo, i profili delle botaniche. L'etichetta è realizzata in carta washi, con accenni di toni rosa e metallici che simulano la caduta dei petali dei fiori di Sakura, ed è stata disegnata da Eriko Horiki, il più noto artista di carta washi in Giappone.

La lavorazione artigianale del "Monozokuri"

«The House of Suntory è una straordinaria testimonianza della lavorazione artigianale del “Monozokuri”. E, dopo i festeggiamenti in tutto il mondo per il suo centenario lo scorso anno, siamo davvero felici di portare anche in Italia la Seasonal Festival Collection, la nuova, raffinata collezione di edizioni limitate, inaugurata con Roku Gin Sakura Bloom. Si tratta di un gin eccezionale, come riporta Lowell, realizzato da artigiani giapponesi con una tradizione secolare capace di innovare continuamente, impiegando solo ingredienti della massima qualità, per raccontare, sorso dopo sorso, l’essenza della Primavera: un invito a rallentare, a lasciarsi meravigliare dalla bellezza della natura e a gustare a pieno il tempo che passiamo con le persone a noi più care» commenta Evelina Teruzzi, amministratore delegato di Stock Spirits, distributore ufficiale dei prodotti di House of Suntory in Italia. Roku Gin Sakura Bloom è da oggi disponibile in Italia in quantità limitate nel canale fuoricasa e presso “La Rinascente”, “Eataly” e “Carrefour”, ed è distribuito da Stock Spirits.