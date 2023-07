Dalla Regione 2 mln per imprese del fashion

La Regione Lombardia ha approvato una delibera che stanzia 2 milioni di euro nel quadro di un programma finalizzato all'innovazione delle Pmi nelle filiere del 'fashion' e del design. Il provvedimento e' passato in giunta regionale, su proposta dell'assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi, Barbara Mazzali. "Perno del piano - spiega - sono gli acceleratori di startup che affiancheranno le aziende in percorsi di innovazione e trasformazione digitale". Tra i progetti presentati, Regione Lombardia selezionera' quelli che meglio interpretano la capacita' di generare effetti positivi in termini di rilancio produttivo e crescita, innovazione e sostenibilita' della filiera moda (sostenibilita' ambientale, etico/sociale). L'agevolazione a fondo perduto avverra' secondo due diverse modalita': una prima fase che prevede un contributo pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 100.000 euro per i beneficiari qualificati come acceleratori.

Contributi per le imprese: la dotazione finanziaria

A seguito di pubblicazione dei progetti ammessi al finanziamento, sara' approvato un bando attuativo che consentira' alle Pmi dei settori moda e design di aderire al percorso di accelerazione piu' coerente con gli obiettivi di sviluppo della propria competitivita'. Le imprese potranno, quindi, ricevere un contributo pari all'80% delle spese per la partecipazione al percorso di accelerazione, comunque non superiore a 25.000 euro. La dotazione finanziaria complessiva per le due fasi del programma e' pari a 2 milioni di euro a valere su risorse Pr Fesr 2021-2027. "Il grande valore aggiunto del Made in Italy - conclude Mazzali - e' la capacita' di riconoscervi la garanzia nella qualita' delle materie prime, la cura del dettaglio, la creativita', la possibilita' di personalizzare il prodotto".