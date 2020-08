Dalla Scala alla strada: morto Aliev, il cantante senzatetto

Ritrovato senza vita a Milano il 49enne Eldar Aliev, originario dell'Azerbaigian: aveva calcato come basso i palcoscenici più importanti del mondo, poi una quindicina di anni fa aveva scelto di scomparire da tutto e da tutti e di vivere per le strade di Precotto, in una roulotte in via Mariani. Era seguito dai sanitari che periodicamente si recavano da lui per monitorare le diverse patologie che lo affliggevano. E proprio loro hanno fatto la tragica scoperta: è morto di cause naturali. Nel 2001-2002 aveva interpretato Astolfo nella messa in scena alla Scala di Milano della Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti.