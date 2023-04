Dalle smart city alle senseable city: il convegno di Fnm

Dalla smart city alla senseable city: Fnm organizza un convegno che si svolgerà lunedì 17 aprile dalle 9 alle 13.30 al 39esimo piano di Palazzo Lombardia. Una finestra sulle iniziative che il gruppo sta realizzando per la grande smart land iperconnessa. L'obiettivo è diffondere la cultura delle nuove città: non solo smart ma sempre più sensibili e capaci di anticipare il cambiamento. L'apertura dei lavori è affidata ai saluti istituzionali da parte del governatore lombardo Attilio Fontana e degli assessori Franco Lucente e Claudia Maria Terzi. Tra gli altri relatori chiamati a raccontare le città di domani, l'urbanista Carlo Ratti, l'esperto di intelligenza linguistica Paolo Borzacchiello, il sociologo dell'ambiente Giampaolo Nuvolati, i professori Laura Montedoro, Michele Ugolini, Giorgio Laboratore. Parteciperanno anche il Country director Italy di Meta Luca Colombo e la manager Naba Eleonora Manto che presenterà i risultati della Design Marathon realizzata per Fnm.

Gibelli e il futuro di Fnm per un territorio interconnesso

E proprio il presidente di Fnm Andrea Gibelli racconterà i progetti futuri del gruppo "per un territorio interconnesso" in un panel ad hoc, assieme a Marco Piuri, Fulvio Caradonna, Ivo Cassetta e Stefano Erba.