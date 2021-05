Daniela Molinari, madre biologica accetta prelievo: al via cure sperimentali

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la madre biologica dell'infermiera malata, Daniela Molinari, avrebbe accettato di sottoporsi al prelievo del sangue necessario per procedere con la mappatura genetica fondamentale per poi iniziare un percorso di cura sperimentale che aumenterebbe le possibilità di guarigione della donna.

Daniela, cresciuta in un orfanatrofio e adottata da una famiglia milanese, aveva nelle scorse settimane rintracciato la madre naturale che aveva però deciso di non effettuare alcun prelievo. Grazie a ripetuti appelli la donna ha poi optato per aiutare la figlia, ora 48enne.