Dash to Paris, un successo l'iniziativa in favore dello sport paraolimpico

Si è ufficialmente concluso con grande successo il viaggio di Dash to Paris, iniziativa di raccolta fondi organizzata da MYM Benefit, che ha visto un gruppo di 25 imprenditori italiani pedalare, nuotare e correre da Milano a Parigi, concludendo questo emozionante tour sportivo con la partecipazione alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2024, nel cuore della capitale francese.



Ideata dall’atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani, medaglia d’argento a Parigi 2024, Dash to Paris ha raccolto 70.000 euro che saranno devoluti ad art4sport (fondata dalla campionessa paralimpica Bebe Vio) e Obiettivo 3 (creata da Alex Zanardi), associazioni da sempre impegnate a favore dell’inclusione delle persone con disabilita? nella società e nel mondo sportivo.



7 giorni, 7 tappe, 70.000 euro raccolti a favore dello sport paralimpico in un'esperienza unica che ha visto il sostegno di importanti aziende: Guber Banca, Feralpi Group, Gattinoni, KPMG, Metal Work, Naturalbio, Noleggiare. È stato proprio questo sostegno costante e diffuso che ha trasformato ogni traguardo del viaggio in un momento di grande condivisione.

Bazoli (Guber Banca): "Ribadito il nostro impegno per una società più equa e inclusiva"

“Sostenere ed essere parte di Dash to Paris -ha dichiarato Francesca Bazoli, Presidente di Guber Banca Spa- ci ha permesso di ribadire il nostro impegno per una società più equa e inclusiva. Guber è stata protagonista di questa entusiasmante avventura, con il nostro atleta, Luca, che ha vissuto un’esperienza tanto costruttiva quanto arricchente. Ma non ci siamo fermati qui: tutta Guber ha condiviso questi momenti, seguendo ogni tappa con entusiasmo. Lo sport è un formidabile veicolo di inclusione ma l’inclusione ha bisogno del coinvolgimento di tutti”.