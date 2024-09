Dava da mangiare quinoa e integratori al padre anziano, assolto il figlio salutista: "Non sono maltrattamenti”

Una dieta salutare e integratori non sono maltrattamenti: questa la sentenza che ha assolto un 50enne di Cremona accusato dalla sorella di aver imposto al padre 87enne un’alimentazione diversa. Il giudice ha stabilito che il fatto non sussiste, confermando che le scelte alimentari erano in linea con il benessere dell’anziano e concordate con un medico. La vicenda nasce da un conflitto familiare, con la sorella che aveva convinto il padre a presentare un esposto contro il figlio, accusandolo di maltrattamenti legati a dieta e abitudini domestiche.

Conflitto familiare e ccelte di salute

Il 50enne, tornato a vivere con i genitori nel 2019 per assistere la madre malata, è stato accusato dalla sorella di aver cambiato la dieta dei genitori, introducendo quinoa, pane di segale e integratori. La sorella ha anche contestato altre abitudini domestiche, come il mantenimento delle finestre chiuse durante l’uso dell’aria condizionata. Tuttavia, il tribunale ha assolto l’uomo, riconoscendo che le sue azioni erano mosse dalla volontà di migliorare la salute del padre, e non vi erano elementi per considerarle maltrattamenti.