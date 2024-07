Davide Longoni, il panificio cresce: nuovi punti vendita e 6,5 mln di ricavi

Davide Longoni, il panificio cresce: nuovi punti vendita e 6,5 milioni di ricavi nel 2023

Nuovi punti vendita in arrivo a Milano ed una crescita inarrestabile, che anche nel primo quadrimestre del 2024 ha segnato un +14,2% nei ricavi. E' la parabola di Davide Longoni, panificio milanese che conta ad oggi sette locali ed un laboratorio, tutti a Milano. Se, come riporta Pambianco Wine&Food, nel 2022 i ricavi erano stati 5,4 milioni e nel 2023 6,5 milioni, questo anno pare confermare il trend. E i nuovi punti vendita milanese - In Arco della Pace e in zona Brenta - previsti per l'autunno rafforzeranno la crescita del progetto di Davide Longoni e Tatiana Moreschi.

Davide Longoni, progetti di ampliamento anche fuori Milano

Tanto che è all'orizzonte la prima avventura fuori città, con l'apertura all'interno del Mercato Centrale di Bolzano. Parallelamente, Davide Longoni intende implementare gli ettari di proprietà a Chiaravalle, nell'azienda agricola sede del progetto Pane TErra, da cui viene ricavato il 30% della farina utilizzata.