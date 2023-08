Aggredite due turiste russe, De Corato"Milano città fuori controllo"

Questa notte, intono alle 2.45, due russe di 24 e 22 anni sono state aggredite e rapinate in via de Cristoforis, non lontano dalla Stazione Garibaldi.

Il custode di uno stabile ha sentito delle urla e ha trovato le due giovani stese a terra. Alla polizia le ragazze hanno raccontato di essere state avvicinate da due nordafricani che le hanno derubato della borsa e del telefono. Quando hanno tentato di reagire sono state buttate a terra. Entrambe sono state portate in codice verde al Policlinico.

Le parole del deputato di FdI

La situazione della sicurezza a Milano "è evidentemente fuori controllo per il troppo tempo di inazione del centrosinistra. Sala chieda al ministro competente di ripristinare le pattuglie e i presidi militari. Serve il controllo del territorio per far fronte a questa importante emergenza che quotidianamente viene vissuta da chi si trova a Milano (cittadini e turisti)".

Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando la vicenda di due due ragazze russe rapinate in via De Cristoforis a Milano.