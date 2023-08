De Luca: "Monza? Non gioco mai per perdere. E con la Moratti..."

De Luca: "A Monza non gioco per perdere. E con Moratti..."

"Nessuna sfida è impossibile. E io non gioco mai per perdere". Il sindaco di Taormina e leader del movimento Sud con Nord, Cateno De Luca, ha ufficializzato oggi la candidatura alle elezioni suppletive di ottobre per il collegio di Monza-Brianza, vacante in Senato dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. "Politicamente non sono disoccupato e non ho bisogno di nessuna poltrona" commenta De Luca in un'intervista ad Affaritaliani.it Milano.

In campo contro di lui c'è l'attivista Marco Cappato, che aspetta ancora il sostegno del centrosinistra, e l'amministratore delegato del Monza Calcio Adriano Galliani per il centrodestra: "Galliani è un bravo imprenditore ma in Senato non lo hanno mai visto". Anche se lui assicura che questo non sarà un test, il prossimo obiettivo sarà costruire una lista per le europee. Un discorso, come ammette lo stesso De Luca, che potrebbe coinvolgere anche l'ex sindaca di Milano Letizia Moratti.

De Luca, come si batte Galliani nella 'sua' Monza?

Parto dal presupposto che nessuna sfida è impossibile e l'ho dimostrato con la mia esperienza. Anche con la corsa per la Regione Sicilia lo scorso anno, quando ho sfidato tutti quanti. Pensavano che sarei arrivato quarto ma sono arrivato secondo e ha vinto il centrodestra solo per l'election day, diversamente avrei vinto io. Il tema è come affronti la campagna elettorale e gli argomenti che porti. Io ho una storia di amministratore che mantiene gli impegni. Sono stato eletto sindaco in Comuni diversi proprio per questo.

Che tipo di riscontro pensa di trovare al Nord?

Lo stesso che ha trovato Marta Fascina eletta a Marsala, o Stefania Craxi eletta a Gela. Se è stato possibile per loro perché non può esserlo anche per me nel collegio di Monza-Brianza? Ma ad ogni modo non sono qui per riprendermi il seggio di Marta.

Avrà contatti con altri partiti?

No, non voglio contatti con nessuno. Io non mi sono posto questo problema: la mia candidatura esprime una progettualità nuova e alternativa. Non abbiamo chiesto sostegni politici e non li chiederemo.

Cappato dice di essere spiato dai servizi segreti.

A suggerirlo è stato Carlo Calenda ma onestamente non è questo il modo di farsi notare e lo dice uno che in termini di stravaganza ne sa qualcosa…

E Matteo Renzi?

Lui dice spesso: 'Sapete perché De Luca mi è simpatico? Perché non l'ho potuto fregare'. Quando ci siamo conosciuti nel luglio 2022 voleva propormi un accordo per le elezioni politiche, prima di fare quella operazione sfigata del Terzo Polo. Io gli ho risposto che quello mi offriva lo avrei ottenuto da solo.

Letizia Moratti sarà una sua compagna di viaggio in futuro?

Io oggi vedo Letizia in una strategia di civismo, come altre liste che si stanno collegando con noi. Ha rotto con i partiti tradizionali, ha fatto una scelta per le regionali e ha avuto il coraggio di uscire da certi schemi. Cosa è stata prima non mi interessa. Da questo presupposto abbiamo iniziato un confronto e un percorso che alle europee potrebbe sfociare nella lista civica che esprime candidati dei vari territori: questo è il mio obiettivo. Lei ovviamente ha anche una visione più tradizionale, ossia quella di guardare con maggiore concretezza al rapporto con Renzi. Ma non è possibile portare operazioni che sono una nuova formula. C'è chi fa questo di mestiere, inventarsi una nuova faccia a ogni elezione. Le maschere di Pirandello non mi interessano. Se Letizia sarà su quella linea pazienza, vorrà dire che andremo avanti da soli.

Cosa ha capito dai primi incontri con gli imprenditori brianzoli?

Che ci sono tanti imprenditori di nuova generazione che vorrebbero continuare il percorso dei propri genitori. E non ci riescono perché hanno a che fare con un contesto urbanistico che fondamentalmente glielo impedisce.

E poi?

L’errata visione che c'è nel rapporto con Milano. Noi vogliamo trasformare questa sorta di campanilismo stupido in un vantaggio.